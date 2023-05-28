شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: على لطفى ينتظم فى التدريبات الجماعية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مراسل قناة الأهلي أن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأحمر، سينتظم في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيراميكا يوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

وأكد مراسل الأهلي أن علي لطفي لن يلحق بمباراة سيراميكا، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المباراة بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد إنبي قبل الماضية.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم السبت بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش أمس الجمعة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ اليوم فريق الأهلي التحضير لمباراة فريقه ضد سيراميكا بعد غد الإثنين المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر كولر خوض لاعبي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الطلائع تدريبات استشفائية وعدم مشاركتهم في المران الجماعي، فيما يخوض اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في المران تقسيمة قوية، في إطار التحضير لمباراة سيراميكا.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعاني الأهلي من أزمة في حراسة المرمى، في ظل إصابة 3 حراس، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة والثاني من شد في العضلة الخلفية والثالث من قطع في غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏