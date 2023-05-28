شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نجوم سلة الأهلي بعد التتويج بالـ bal والتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة أفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

وأوضح أن الفريق خاض مواجهات قوية للغاية، وشق طريقًا صعبًا نحو بلوغ النهائي، وأنه استحق التتويج باللقب.

وشدد على أن اللقب الأفريقي هدية لجماهير الأهلي التي ساندت ودعمت الفريق رغم الصعاب التي واجهت الجميع في بداية الموسم.

وأعرب سيف سمير، قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب بطولة أفريقيا للأندية «BAL3»، وأكد أن الفريق يستحق هذا التتويج عن جدارة والذي جاء بفضل اجتهاد اللاعبين.

وقال سيف سمير قبل لحظات من رفع كأس البطولة إنه يعيش لحظات رائعة للغاية، ولا يجد كلمات مناسبة يقولها تعبيرًا عن فرحته الغامرة، إلا أنه سعيد للغاية من أجل فريقه.

وحرص سيف سمير على توجيه التهنئة لزملائه في الفريق والجهاز الفني، بعدما قدموا كل ما لديهم من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وأكد عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، أن الفريق قدم مستويات رائعة للغاية واستحق التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، مشيرًا إلى أن المباراة النهائية أمام فريق دوان السنغالي كانت صعبة للغاية، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور لصالحهم.

وأوضح طارق أن الهدف الرئيسي للاعبين منذ بداية البطولة كان التتويج باللقب، وأن الجميع داخل الفريق كانت لديهم عزيمة كبيرة من أجل رفع الكأس الإفريقية، والتأهل لكأس العالم للأندية أبطال القارات.

فيما أعرب عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

وأوضح زهران أن البطولة الإفريقية تعد الأقوى بين البطولات التي توج بها الفريق خلال الموسم، مؤكدًا أن الفريق احتاج إلى التركيز الشديد، خاصة مع الوصول إلى المراحل النهائية في دولة رواندا بعد احتلال المركز الثاني في التصفيات.

وأشار إلى أن الفريق اعتاد اللعب دائمًا في ضغط المباريات، وأن اللقب هدية للجماهير التي وثقت باللاعبين ومنحتهم الدوافع الكبيرة في الأوقات الصعبة، وأنهم دائمًا السند الحقيقي للجميع.

ووجه زهران الشكر للجماهير التي ساندت الفريق في التصفيات التي أقيمت في القاهرة وفي نهائيات رواندا، وكان لها دور كبير في حسم اللقب رغم صعوبة المواجهات.

بينما عبر محمد أبو النصر، لاعب فريق رجال كرة السلة بالنادي، عن سعادته بالتتويج ببطولة «BAL3»، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي بنتيجة 80-65، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة.

وأكد أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبين وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأكد أبو النصر أن فريق سلة رجال الأهلي يسعى لحصد مزيد من الألقاب، وأن هدفه مواصلة تقديم مستوى مميز والفوز بالبطولات على كافة المستويات.

وتابع: «تعاهدنا على حسم لقب البطولة، وإسعاد جماهير النادي التي لا تقبل بغير البطولات، وشخصية الأهلي قادتنا بالفعل للفوز باللقب الغالي».

وأبدى عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي بنتيجة 80-65 في المباراة النهائية، وأكد أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً رائعًا في النهائي واستحقوا التتويج باللقب.

وأضاف الجندي أن الفريق السنغالي كان خصمًا قويًّا، وقلل الفارق في النتيجة أكثر من مرة، إلا أن الخبرات التي يمتلكها لاعبو الأهلي منحتهم الأفضلية وجعلتهم يبتعدون بفارق 15 نقطة مع نهاية المباراة.

وأوضح الجندي أن الفريق سيغلق ملف البطولة الإفريقية وسيبدأ الاستعداد بشكل قوي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير للمساهمة مع زملائه في رفع اسم النادي الأهلي عاليًا والوقوف على منصة التتويج الإفريقية.

كما عبر عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، عن سعادته بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

وأوضح عزب أن البطولة كانت مهمة للفريق بعد ما حققه الفريق من بطولات على الصعيد المحلي، مؤكدًا أنها جاءت بعد تعب ومجهود وتركيز كبير من الجميع، خاصة أن اللقب تحقق على حساب بطل السنغال الذي يعد من أفضل الفرق في إفريقيا.

وأوضح أن الموسم كان صعبًا للغاية، كان هناك ضغوطات كبيرة على الفريق بسبب فوزه بخمس بطولات في الموسم الماضي، وأن الفريق كان يحتاج إلى الفوز بالبطولة الإفريقية بالمسمى الجديد تحت رعاية الـ«NBA».

وشدد على أن الأهلي يتحلى بشخصية البطل دائمًا، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حصد اللقب الأغلى هذا الموسم.

وأخيرا أعرب أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة «BAL 3»، مشيرًا إلى أن هذا الموسم استثنائي للفريق بعد أن تخطى خلاله العديد من الصعاب وحقق بطولات مهمة للغاية.

وأوضح لاعب فريق رجال كرة السلة بالأهلي أن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات, وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

واختتم حديثه قائلًا بأنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي".

وأقيمت المباراة النهائية على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.