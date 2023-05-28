شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة مالك بعيو وجاهزيته لتدعيم سموحة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها التونسى مالك بعيو، لاعب وسط نادى سموحة، سلامته بعد الكدمة التى تعرض لها فى مباراة سموحة أمام فاركو، التى خسرها سموحة بهدف نظيف فى إطار مباريات الدورى.

واشتكى مالك بعيو من إصابة فى الركبة، مما جعل الجهاز الطبى يجرى أشعة على قدم مالك بعيو خوفا من وجود شيء فى الغضروف أو الرباط الصليبى، لكن الأشعة أثبتت سلامته وحاجته لبعض التدريبات التأهيلية ليكون جاهزا لتدعيم سموحة فى المباراة المقبلة.

وسقط فريق سموحة أمام فريق فاركو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

ويستعد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.