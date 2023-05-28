شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استمرار إراحة خماسي الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في استمرار إراحة الخماسي علي معلول وبيرسي تاو ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي في مباراة فريقه القادمة ضد سيراميكا غدا الإثنين والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري المصري.

وفضل كولر إراحة الخماسي السالف ذكرهم عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ضمن سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منحهم قسطا كافيا من الراحة قبل خوض نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي يومي 4 و11 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يستمر استبعاد الخماسي من قائمة الأهلي أو يتواجد البعض منهم في القائمة ويحتفظ به الجهاز الفني على دكة الاحتياطي ويدفع به وقت الحاجة لجهودهم.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعاني الأهلي من أزمة في حراسة المرمى في ظل إصابة 3 حراس، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة والثاني من شد في العضلة الخلفية والثالث من قطع في غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏