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الأهلي يعلن جاهزية محمد الشناوي لخوض مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث المقبلة بالدوري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز.

 

 وشارك على لطفى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الترجى وإنبى، ثم تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، كما يتواجد مصطفى شوبير الحارس الصاعد بمفرده في قائمة الحراس في ظل إصابة الحارس الرابع حمزة علاء بغضروف فى الركبة.

 

وتألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.

 

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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