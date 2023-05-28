شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة بالدوري، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري، كما يعيد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.



موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.