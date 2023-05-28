بعد أزمة بغدودة.. وزير الرياضة يكشف مفاجأة مثيرة: شخص في فرنسا وراء هروب لاعبينا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مفاجأة بشأن هروب اللاعبين المصريين، وذلك بعد واقعة هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وخلال الأيام الماضية، تفجرت أزمة على الساحة الرياضية بعد اختفاء بطل المصارعة المصري أحمد بغدودة على خلفية تواجد بعثة المنتخب الوطني في تونس قبل العودة إلى القاهرة.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت،: "عرفنا أن لاعب المصارعة (أحمد بغدودة) وجهته إلى فرنسا والموضوع بالنسبة لنا انتهى".

وردا على سؤال حول عدم عودة اللاعب مرة أخرى، قال وزير الرياضة: "لا استطيع أن أقول ذلك، ولكن الباب مغلق بالنسبة لنا، واتخذنا كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن".

وأضاف الوزير: "يجب أن أحقق مع اتحاد المصارعة بسبب تكرار مثل هذه الظاهرة، نحن لا نبخل على الرياضيين في البعثات، لقد أرسلنا 900 بعثة رياضية في العام الماضي، ولن نبخل بأي شيء مع الأبطال الرياضيين".

وكشف صبحي: "هناك شخص معين في فرنسا يقف وراء هروب لاعبينا المصريين وخاطبنا الاتحاد الدولي واتخذنا كافة الإجراءات القانونية".

وتابع الدكتور أشرف صبحي: "رصدنا لجميع الاتحادات (28 لعبة) مليار و100 مليون جنيه للاستعداد لأولمبياد 2024 وذلك منذ أن انتهينا من أولمبياد طوكيو".