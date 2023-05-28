الأهلي يعلن نبأ سارا لجماهيره قبل موقعة الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي رسمياً جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 4/6/2023 على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع "فيس بوك"، صورة لمحمد الشناوي، معلقا عليها باللغة الإنجليزية: "الشناوي جاهز للنهائي".

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي غاب اللاعب على إثرها عن لقاء الإياب أمام نادي الترجي.

وجاءت جاهزية الشناوي بعد خضوعه لفحص طبي، من جانب أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، الذي أثبت جاهزية اللاعب من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، وبالتالي عودته للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.