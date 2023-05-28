شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر نجوم بيراميدز من قوة زعيم الثغر قبل مواجهته باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبيه من خطورة الاتحاد السكندرى، وقوة المنافس، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين غداً الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى، وطلب باتشيكو من لاعبيه مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على التواجد في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

فى سياق آخر، بدأ عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، المرحلة الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى ببيراميدز، وذلك عقب عودته مساء الجمعة الماضى من ألمانيا، حيث كان اللاعب سافر إلى هناك من أجل تلقى العلاج اللازم بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويستمر عبد الله السعيد في التأهيل بالمرحلة الأخيرة، على أن يبدأ العودة للمشاركة بشكل تدريجى عقب انتهاء توقف الدورى المقبل، بسبب معسكر المنتخب الوطنى، وكان تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب، وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.