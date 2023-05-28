شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني للنادى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض فريق الاهلى مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.