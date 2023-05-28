شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني للنادى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا
ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز