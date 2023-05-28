شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ونهائى أفريقيا.. حدوتة سعيدة × 10 مناسبات و5 ذكريات حزينة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب باستاد القاهرة 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

وتقام مباراتا النهائي مطلع يونيو المقبل، تقام مباراة الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو فى ملعب الفائز من الوداد وصن داونز.

وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام:

1982: وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1983: والتقى للمرة الثانية مع كوتوكو الغاني وتعادل الفريقان بالقاهرة دون أهداف، وفاز كوتوكو في كوماسي 1-صفر.

1987: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2007: والتقى مع النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة دون أهداف، وفاز النجم الساحلي بالقاهرة 3-1.

2008: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2017: والتقى مع الوداد المغربي وتعادلا بالإسكندرية 1-1، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-صفر.

2018: والتقى مع الترجي التونسي وفاز الأهلي بالقاهرة 3-1، وفاز الترجي في رادس 3-صفر.

2019-2020: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2021-2022: والتقى مع الوداد المغربي، وفاز الوداد بالدار البيضاء 2-صفر.

2022-2023: ويلتقي مع الوداد المغربى.



