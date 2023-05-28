شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات سفر محمود الونش إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، إجراءات سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة بعد تعرضه للإصابة بقطع جزئي فى الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى، ومن المقرر أن يرافق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة البيضاء، الونش خلال رحلة العلاج فى ألمانيا.

وكان الدكتور محمد أسامة كشف عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش"، بعد إصابته فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى، مؤكدًا أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

وأشار الدكتور إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن الإجراء الطبي الذى سيتم مع إصابة "الونش" يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع فى مثل هذه الإصابات.