شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ مفاوضات التجديد لـ"جريندو" قبل نهاية عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، فى تصريحات خاصة، أن جريندو يمنح الأولوية للنادي المصري لتجديد تعاقده مع الفريق، فى ظل شعور اللاعب بالارتياح داخل النادى البورسعيدي.
وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته فى الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.
ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.
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