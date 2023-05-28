شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ مفاوضات التجديد لـ"جريندو" قبل نهاية عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسؤولو النادي المصري اجراءات التفاوض مع محمد جريندو لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية، لتجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ آخر مجاناً.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، فى تصريحات خاصة، أن جريندو يمنح الأولوية للنادي المصري لتجديد تعاقده مع الفريق، فى ظل شعور اللاعب بالارتياح داخل النادى البورسعيدي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السابع من يونيو المقبل، ضمن منافسات الدوري.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته فى الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.