شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لضم محمود حمادة وبوبو لتدعيم وسط الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصبح محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، ضمن المرشحين للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة فى ظل عدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المطلوب، ليصح محمود حمادة أبرز المرشحين لتدعيم الوسط، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر، الذى أصبح ضمن المرشحين هو الآخر لتدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق الأبيض.

فى سياق آخر، يدعم أحمد فتوح وناصر منسى وعمر جابر ومحمد عبد الغنى رباعى الزمالك صفوف الفريق الأبيض في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبات رباعى الفريق الأبيض جاهزاً من الناحية الطبية بعد مشاركتهم في مران الأربعاء الماضى بصورة طبيعية، ليقتربوا من اقتحام قائمة الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غياب طويل، ويصبح اقتحام أي منهم التشكيل تحت تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وشدد أوسوريو على لاعبى الزمالك بضرورة الفوز في المباريات المتبقية من الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الأبيض الذى بات مهدداً في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل في ظل احتلاله المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 لقاء وابتعاده عن أقرب منافسيه بيراميدز الذى بات الأقرب لحجز مقعد دورى الأبطال الثانى مع الأهلى بعد وصوله للنقطة 55 علماً بأنه لعب 27 لقاء فقط.