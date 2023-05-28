شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب عودة الجلاصي من تونس لتعديل عقده بعد تألقه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري عودة التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، من إجازته فى تونس، لبدء مفاوضات تعديل تعاقده مع النادى، للحفاظ على اللاعب بعد دخوله دائرة اهتمامات الأندية الكبرى بالدوري المصري.

وحصل ثلاثي النادي المصري، الجزائريان عبد الرحيم دغموم، وعماد أبو بكر، والتونسي إلياس الجلاصي، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، بإجازة لمدة أسبوع، للسفر إلى بلادهم والاطمئنان على أسرهم قبل العودة الأحد.

وأكد مجلس إدارة المصري عدم وجود أية نية للتفريط فى أى من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول، مع التأكيد على التجديد للاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين ، كما أكد المجلس أيضا تشاور لجنة الكرة مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.