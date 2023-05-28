شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتحدى غزل المحلة للتأهل لثمن نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه غزل المحلة نظيره حرس الحدود، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لكاس مصر.

ويقترب النيجيري تشارلز باسى مهاجم الفريق من المشاركة فى اللقاء، بعدما شارك فى التدريبات الجماعية عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده للشباب، الذى أستمر لمدة 14 يومًا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للشباب التي تقام حاليا فى الأرجنتين.

وفى المقابل، يأمل محمد مكي، المدير الفني للحرس، تصحيح مسار الفريق والبحث عن النتائج الجيدة من بوابة الكأس، بعدما بات هبوطه للقسم الثاني بالدوري مسألة وقت، حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و17 هزيمة".

وتُلعب بطولة كأس مصر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتعد النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نسخة 2022-2023 هي الـ91 بتاريخ البطولة الأقدم بالمسابقات المحلية في مصر.