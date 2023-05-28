شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب نتيجة أشعة حمدى فتحى والمؤشرات تؤكد غيابه عن نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي شبح الغياب بقوة عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة في مران الأهلي مساء أمس ، السبت، أجرى بعدها أشعة لتحديد حجم الإصابة وأن كانت المؤشرات الأولية تُشير إلى إصابته بشد قوي في العضلة الخلفية.

ويترقب مسئولو الأهلي نتيجة الأشعة التي ستظهر خلال ساعات لتحديد حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات المقبلة خاصة وأن الإصابة قد تُبعد حمدي عن الأهلي مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حال تأكد إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا غداً ، الأثنين، في الدوري المصري ثم يواجه الوداد المغربي يومي 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال الأفريقي حيث تقام المباراة الأولى بالقاهرة فيما تقام الثانية بالمغرب.