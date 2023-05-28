شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ38 مع فيوتشر فى مواجهة إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق إنبي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، في لقاء مقدم من الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.

ويخوض علي ماهر مباراته رقم 76 على رأس القيادة الفنية لفريق فيوتشر منذ الموسم الماضي، حيث حقق علي ماهر 37 انتصاراً، وتعادل في 23 مباراة، وتلقى الهزيمة في 15 لقاء آخر.

ونجح فريق فيوتشر فى موسمه الأول بالدوري فى حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي فى المركز الخامس، ليشارك فى الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ودعها من دور المجموعات.