شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين الشباب وتدعيم خط الوسط.. كيف يخطط الزمالك للميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو الزمالك مبكراً للميركاتو الصيفى بخطة تأمين الشباب وتدعيم خط وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة، بوضع ترشيحات بالمناقشة مع الجهاز الفنى.

قدم مسئولو نادى الزمالك عرضًا لكل من سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه من أجل تجديد عقديهما مع القلعة البيضاء، لاسيما أن عقد كل منهما ينتهى بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذى دفع الثنائي للبحث عن عرض للرحيل والتوقيع لأى نادٍ آخر، وكان أبرز الأندية التي أبدت رغبتها فى الحصول على خدمات الثنائي هو بيراميدز، وأدى هذا الأمر لإيقاف يوسف أسامة عن المشاركة في الفترة الحالية مع الزمالك بعد التأكد من التوقيع للفريق السماوي.

تأمين سيف جعفر ويوسف أسامة بعرض التجديد وتعديل العقود

كما يخطط مسئولو الزمالك لتأمين ثلاثى الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرا، وهم محمد صلاح وأحمد رفاعى ومعهم كريم عبد الحق، اللاعب الذى نفى توقيعه لفريق سيراميكا بعدما ترددت أنباء مؤخرا بذلك.

الزمالك يخطط لضم محمود حمادة وبوبو لتدعيم وسط الفريق فى الصيف

يخطط مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصبح محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، ضمن المرشحين للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة فى ظل عدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المطلوب، ليصح محمود حمادة أبرز المرشحين لتدعيم الوسط، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر، الذى أصبح ضمن المرشحين هو الآخر لتدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق الأبيض.

تحديد موقف الراحلين فى نهاية الموسم

كما ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الاقتراب أكثر من نهاية الموسم الجارى، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم، أو بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب منذ انضمامهم لصفوف القلعة الحمراء، لاسيما أن أوسوريو استقر على رحيل لاعب واحد حتى الوقت الحالي، وهو البنيني سامسون أكينولا، الذى لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، كما إنه فشل في اقناع المدرب وكذلك الجمهور بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.