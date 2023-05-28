فرجاني ساسي يتحدث عن إمكانية انضمامه إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، موقفه من الانضمام إلى الأهلي حال وصوله عرض خلال الفترة المقبلة.

وقال ساسي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها "بوابة الوفد الإلكترونية"،: "شرف لي أن أتلقى عرضًا من الأهلي، ولكن لم يحدث ذلك أية مرة".

وأضاف ساسي: "أنا احترمه جدًا لكني صعب أنضم إلى الأهلي بعد ما رأيته من جمهور الزمالك، من الصعب خيانة هذه الجماهير".

وأوضح النجم التونسي: "علي معلول ظهير الأهلي صعب ينضم إلى الزمالك، هل معنى ذلك أنه لا يحترم الزمالك، بالتأكيد لا".

وعن وجهته الفترة المقبلة، قال: "حاليًا لا أمتلك عروضًا في قطر سوى الدحيل والغرافة، وتوجد عروض أخرى من السعودية".

وتابع: "احتمال كبير أن أتواجد في الغرافة القطري الموسم المُقبل، أفكر في العرض وأتشاور مع رئيس الدحيل لأن ما زال عقدي مستمرًا لمدة سنة".

واختتم فرجاني ساسي: "وجودي في مصر هذه الفترة لقضاء إجازة والذهاب للزمالك من أجل مقابلة زملائي، أحببت الناس في مصر الذين يقدرون النجوم ويصنعوهم ويُعاملونهم جيدًا، حتى جماهير الأندية الأخرى كانت تلتقط الصور معي".

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك في انتقالات صيف عام 2018 لمدة 3 سنوات، قبل أن يرحل في صيف 2021 إلى نادي الدحيل القطري في صفقة انتقال حر بعد فشل جميع محاولات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.