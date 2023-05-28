صدمة في الأهلي.. تأكد غياب حمدي فتحي عن مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا.. هل يلحق بمباراة العودة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، صدمة كبيرة، بسبب إصابة حمدي فتحي، نجم خط وسط الفريق، واحتمالية غيابه عن مباراتيّ نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الاهلي قوله إن حمدي فتحي، تعرض للإصابة في التدريب المسائي للأهلي أمس، السبت، وذهب لعمل أشعة مباشرةً في أحد المستشفيات.

وأضاف المصدر أن "التشخيص المبدئي أكد إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية وغيابه لمدة 3 أسابيع، ما يعني عدم لحاقه بمباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وذكر موقع "في الجول" أن حمدي فتحي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تجعل مشاركته في ذهاب نهائي دوري الأبطال صعبة.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادره، أن مشاركة اللاعب في مباراتيّ الوداد صعبة جدا، وتحديدا مباراة الذهاب، ولكن سيسعى الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة الإياب.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية مستمرة خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مصيره من مباراة الوداد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، بينما تستضيف الدار البيضاء مباراة الإياب يوم 11 يونيو المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري.