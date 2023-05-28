شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من انتفاضة الإسماعيلي بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبيه، على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، وحذر غريب لاعبي المقاولون من الانتفاضة الكروية المتوقعة من لاعبي الإسماعيلي فى اللقاء المقبل بين الفريقين، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأصفر في كأس مصر أمام نظيره النجوم، بهدفين نظيفين، ليودع البطولة من دور 32.

وشدد غريب على أن لاعبي الإسماعيلي سيبحثون عن الفوز بأي طريقة فى مباراة المقاولون، لمصالحة جماهيرهم والابتعاد عن منطقة الخطر فى جدول الدوري.

ويستعيد فريق المقاولون العرب خدمات لاعبه أحمد عاطف "قطة"، فى المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي، والتي تجمع الفريقين بالجولة 30 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان قطة قد غاب عن مباراة المقاولون الماضية أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 29، وذلك بسبب الإيقاف، لتلقيه 3 إنذارات.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري بين الأربعة الكبار، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.