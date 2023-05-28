شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين أوسوريو ولاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة فى مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، و طالبهم ببذل أقصى جهد للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء.