شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية مصطفى شوبير للمشاركة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على جاهزية مصطفى شوبير حارس الفريق للمشاركة فى مباراة سيراميكا بالدوري.

وينهى الجهاز الفني للنادى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وخضع مصطفى شوبير لفحوصات طبية بعد تعرضه لجرح قطعي فى الجفن العلوى خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما خضع لفحص طبي أثبت سلامته وخاض مصطفى شوبير تدريبات استشفائية أمس السبت على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم الأحد.

ويخوض فريق الأهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.