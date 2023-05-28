شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة فى تدريب الزمالك.. وشلبي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل فى الدوري.

وشارك شيكابالا فى التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس فى ظل تعرضه لإجهاد عضلى خفيف.

كما انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول بالزمالك، فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية.

فيما واصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي، وخضع لمجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب فى ظل شعوره بإجهاد عضلي.