شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب السودان يصل القاهرة 15 يونيو المقبل لمواجهة مصر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل منتخب جنوب السودان إلى القاهرة 15 يونيو المقبل لمواجهة منتخب مصر ودياً، ويخوض المنتخب الجنوب سوداني معسكره بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام قبل لقاء الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.