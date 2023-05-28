شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد محمد عبد المنعم لخط الدفاع فى مباراة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة سيراميكا بالدوري وذلك بعد غيابه عن مباريات المارد الأحمر الأخيرة.

ويرغب كولر في استعادة عبد المنعم للفورمة الفنية والبدنية قبل مواجهة الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا لاسيما أنه أهم أفراد خط دفاع الأهلى.

وغاب عبد المنعم عن مباراة الأهلى مع إنبى بسبب معاناته من كدمة في كاحل القدم فيما جلس على دكة البدلاء في مباراة الطلائع الأخيرة.

ينهى الجهاز الفني للنادى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض فريق الأهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.