شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الجلسة الخاصة بين أوسوريو مع أحمد فتوح قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، و ظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد.