شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر السنوى لأندية محترفى اليد والممتاز يومى 19 و20 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومى 19 و20 يونيو المقبل فى بورسعيد، لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد. وتستضيف المدينة الشبابية ببورسعيد المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و18 يونيو المقبل للمراحل السنية. وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيهاً لكل فرد، بحد أقصى فردين لكل نادٍ، لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات. كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حال عدم حضور ممثل أى نادٍ بقيمة 5000 جنيه، وإيقاف مبارتين فى بداية الموسم 2023/2024.

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