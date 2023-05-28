شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ثمن نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثانى من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من منافسات هذا الدور كالتالي:

ـ طارق مؤمن والإسباني إيكار بجاريس

ـ علي أبو العنين والفرنسي فيكتور كورين

ـ علي فرج ويوسف سليمان

ـ نوران جوهر وفيروز أبو الخير

ـ يثرب عادل والإنجليزية جورجينا كيندي

ـ نور الطيب والويلزية تيسني إيفانز

ـ هانيا الحمامي ونادين شاهين

وشهد دور الـ16 تأهل 20 لاعباً مصرياً وهم: طارق مؤمن، علي أبو العنين، علي فرج، يوسف سليمان، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، نور الطيب، هانيا الحمامي، نادين شاهين، ندى عباس، سلمى هاني، روان العربي، فريدة محمد، نور الشربيني، مصطفى عسل، مازن هشام، مروان الشوربجي، عمر مسعد، وفارس الدسوقي.

وشهدت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA تتويج كل من مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى وهانيا الحمامى، لاعبة نادى وادى دجلة بلقب البطولة.