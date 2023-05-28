شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، معسكراً مغلقاً خلال شهر يونيو المقبل، استعداداً لخوض مباراة غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر؟

ج: قال محمد غرابة مدير منتخب مصر إن المعسكر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل.

س: متى تقام مباراة منتخب مصر وغينيا؟

ج: تقام المباراة يوم 14 يونيو المقبل باستاد مراكش فى المغرب.

س: هل سيخوض منتخب مصر مباراة ودية خلال المعسكر المقبل؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان ، وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

س: ما هو موقف منتخب مصر فى المجموعة؟