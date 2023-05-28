شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر عودة حسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على عودة حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر للتشكيل الأساسى فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

ويرغب كولر فى منح حسين الشحات فرصة العودة للمشاركة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب حسين الشحات عن المشاركة مع الاهلى في مباراتى إنبى والطلائع بسبب معاناته من إجهاد فى عضلة السمانة، ورغبة كولر فى منحه بعض الراحة بسبب توالى مشاركاته الأفريقية مع المارد الأحمر .

ويعد حسين الشحات أهم الأوراق الرابحة في صفوف النادى الأهلى والتى يضع عليها آمالا كبيرة لحسم اللقب الأفريقى.

وينهى الجهاز الفني للنادى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض فريق الاهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.