شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم مصير حمزة علاء من أمم أفريقيا تحت 23 سنة بفرمان طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي من الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الوقوف على حالة حمزة علاء، حارس المنتخب الأساسي، من المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها بالمغرب 24 يونيو المقبل.

ويحسم ميكالي موقف الحارس من المشاركة فى البطولة بناءً على التقرير الطبي الذى يقدمه الجهاز الطبي للفراعنة، بعدما تعرض حمزة علاء للإصابة فى أحد تدريبات الأهلي الفترة الأخيرة.

وأنهى الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي الاتفاق رسميًا على مباراتين وديتين، أمام غانا وغينيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقرر انطلاقها 24 يونيو المقبل بالمغرب.

وتم الاتفاق على إقامة الودية الأولى أمام غانا يوم 15 يونيو بالإسكندرية، فى حين تقام المباراة الودية الثانية أمام غينيا بالمغرب يوم 21 يونيو.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والكاميرون والنيجر، ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.