شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: متمسكون بوجود مجلس الاتحاد.. ولجنة الإسماعيلى مستمرة لآخر إجراءات التقاضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم فى الأندية الشعبية.

وأشار الوزير إلى أن الأندية الشعبية، مثل الاتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لها مكانة كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتها الكبيرة لدى الشعب المصري فى المحافظات.

وحول ملف نادي الاتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة، "يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الأسبوع الماضي، وإدارة كرة القدم فى الأندية الشعبية ليست سهلة، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادى الاتحاد السكندري، من تراخيص وإنشاءات، والوزارة ليست طرفا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأى تأخير فى ذلك الشأن".

وأكد صبحى أن "الوزارة تساعد بقدر الإمكان فى ظل حالة الركود الاقتصادى والحالة العامة فى العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات فى العالم، ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف فى البيع والشراء للاعبين، الاتحاد السكندري رمز كبير فى عدد من الألعاب الرياضية، ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الالعاب الرياضية".

أضاف صبحى، "الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، والتنسيق مع المحافظ فى عدد من الملفات العالقة|.

وفيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي قال الدكتور أشرف صبحي، "نحترم أحكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، سيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو، الوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر".

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: " لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم إستثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيئ آخر".