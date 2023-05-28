شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يكشف أسباب رحيله عن الأخضر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق، أنه رحل عن فريق الأخضر الليبي بسبب نهاية تعاقده، وأنه حقق أهدافه مع الفريق فى الفترة القصيرة الذى تولي فيها تدريب الفريق.

وقال عبد الحميد بسيوني، فى تصريحات تليفزيونية، "أنا من طلبت من إدارة النادي الليبي الرحيل، بعد ما كانت هناك ضغوط للاستمرار، بعد النجاح مع الفريق".

وأضاف بسيوني، "حبيت أقدم اعتذاري قبل بداية الموسم الجديد، لذا رفضت التعاقد مع صفقات جديدة، وطلبت الرحيل، والحمدلله كنت أتمني تحقيق بطولة كأس ليبيا بعد الوصول للمباراة النهائية، ولكن للأسف خسرت اللقب، وبعد خسارة اللقب الذى كنت أحلم به كنت أتمني أن تكون البطولة الثانية فى مشواري، شعرت أننى لم أقدم جديداً خلال الفترة المقبلة".

ونشر نادي الأخضر عبر صفحة النادي الرسمية على فيسبوك، رسالة جاء نصها، "عبد الحميد بسيوني، رحلة كانت قصيرة، لكنّها ستبقى عالقة فى ذاكرتنا، شكرًا لك على كلّ شيء".