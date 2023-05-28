اتحاد الكرة يهنئ حجازى وطارق حامد بعد التتويج بالدورى السعودى

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بالتهنئة لثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد بعد التتويج بلقب الدوري السعودي والتأهل لكأس العالم للأندية.

على صعيد متصل، أكد أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة، أن فريقه حقق أول أهدافه هذا الموسم، وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتوج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أحمد حجازي عقب المباراة عبر قناة "SSC" السعودية: "كان موسما طويلا وهدفنا كان المنافسة على كل الألقاب وحققنا هدفنا الأول وهو الدوري".

وأضاف: "منذ قدومي كان الهدف عودة الاتحاد لتحقيق البطولات بدعم من الإدارة ثم المدربين ولم نوفق في تحقيق الألقاب خلال العامين الماضيين، سرنا بشكل تصاعدي وخضنا مشوارا لنحقق هدفنا، تضحيات اللاعبين والأداء العالي خلال أكثر من 30 مباراة كانا من أجل الجمهور الذي كان معنا في كل مكان".

وتابع: "منذ وصولي كان التحدي كبيرا، تحدثنا مع الإدارة من اليوم الأول لبناء فريق لتتويج الألقاب لأن الجمهور لا يقبل بغير ذلك".

واختتم حجازي تصريحاته قائلا: "الصبر والقتال من الإدارة والحفاظ على اللاعبين وتدعيم الفريق ساعدنا في حصد اللقب، نحمد الله أن تمالكنا أنفسنا من أجل الوصول لهدفنا، نريد تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل من هذا الموسم طالما نسير بشكل تصاعدي".

ويشارك الاتحاد بقيادة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بصفته بطل الدوري السعودي في البطولة، التي سيشارك فيها أبطال القارات من كل عام.