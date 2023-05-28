«طلب زيادة 50% لتجديد عقده وإنذاراته كانت متعمدة».. مستشار الزمالك السابق يرد على تصريحات فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

رد طارق حشيش، المستشار المالي السابق لنادي الزمالك، على النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، بشأن تفاصيل تجديد تعاقده قبل رحيله عن القلعة البيضاء.

وكان فرجاني ساسي قد أكد، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان على وشك تجديد تعاقده مع الزمالك، إلا أنا طارق حشيش هو من عطل الأمر بسبب حديثه عن الضرائب والأمور المالية، ما أدى إلى اتخاذ اللاعب التونسي قراره بالرحيل عن صفوف الأبيض.

وعبر صفحته بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، قال حشيش: "ردًا على تصريحات اللاعب فرجاني ساسي، اللاعب عقده كان ب 5.7 ملايين يورو في 3 سنوات غير الشروط الإضافية، قد تصل إلى ٢ مليون يورو سنويًا، بسعر اليوم ١٠٠ مليون جنيه مصري في السنه تقريبًا بأسعار السوق، وكان من المفترض أن عقده هدية من تركي آل الشيخ، لكنني فوجئت أن راتبه يُصرف من خزينة النادي، وهذه الأرقام فوق استطاعة النادي".

وأضاف المستشار المالي السابق للزمالك: "وعندما جلسنا مع اللاعب للتجديد طلب زيادة عقده بنسبة 50%؜ بخلاف عمولة وكيله التي طلبها من أيمن يونس، وعليه أنهيت المفاوضات على الفور لأنه لاعب فوق السن ولا يساوي هذا الرقم، وخزينة النادي لا تتحمل 3 ملايين يورو في العام للاعب واحد"، وفقا لما نقله موقع "بطولات".

وتابع: "وبعد ذلك جددنا عقود نصف فريق الزمالك، زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ويوسف أوباما ونصف الناشئين، والزمالك العظيم بدون فرجاني حصل على الدوري عامين متتاليين في فترة وقف القيد، الحمد لله فضل ربنا، هناك لجنتان محترمتان عملتا في ظروف صعبة، هذا الفارق بين إدارة تحب النادي ومتفهمة كيفية التمويل، وأخرى خبرة في الكلام الكثير".

واختتم طارق حشيش: "الحقيقة مصر كلها كانت توصيني من أجل التجديد لفرجاني، وأنا لغتي الأرقام، وأرقام اللاعب كانت الأعلى 3 أضعاف من أعلى لاعب بفريق الزمالك حينها وهو طارق حامد، وسن اللاعب وإنتاجه لا يساوي ربع مبلغ تعاقده بالإضافة إلى الإنذارات المتعمدة والغيابات المستمرة".