شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محترفين فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. وغياب كوكا والننى وحامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاءات لـ7 لاعبين محترفين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو، والذى يتخلله مباراتان، الأولي يوم 14 أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى باستاد القاهرة يوم 18 يونيو، واللاعبون هم:

- محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"

- أحمد حجازي "اتحاد جدة السعودي"

- محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركي"

- مصطفي محمد "نانت الفرنسي"

- عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"

- أحمد حمدي "مونتريال امباكت الأمريكي"

- سام مرسي "ايبسويتش الإنجليزي "

بينما غاب عن القائمة كل من، محمد الننى وأحمد حسن كوكا وطارق حامد للإصابة.