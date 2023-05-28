شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يمنح الزمالك مهلة حتى 30 أغسطس لتفعيل بند شراء أحمد بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادي أسوان نظراءهم فى الزمالك مهلة حتى 30 أغسطس لتفعيل بند شراء أحمد بلحاج، الذى أعير من الفريق الجنوبي للفارس الأبيض فى الميركاتو الشتوى الماضي مقابل 4 ملايين جنيه لمدة 6 أشهر مع إمكانية الشراء.

وكشف مصدر فى نادي أسوان أن عقد إعارة اللاعب للزمالك ينص على منح الفريق الأبيض مهلة 15 يومًا، بعد انتهاء مسابقة الدوري لتفعيل بند الشراء، موضحا أنه فى حال عدم إخطار النادى بالشراء يصبح اللاعب فى صفوف أسوان بداية من أول سبتمبر.

وكان مسئولو نادى الزمالك منحوا الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وانضم المغربي أحمد بلحاج إلى نادى الزمالك خلال الشتاء الماضى، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم 2022 / 2023، ويحق للنادى الأبيض تفعيل بند شراء اللاعب خلال إسبوعين من نهاية الموسم الجارى.

ويرفض أوسوريو الحكم على اللاعب فى الفترة الحالية حيث استقر على منحه الفرصة، ووضعه تحت التقييم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، خصوصاً أنه لم يشارك بصفة أساسية، في ظل ضغط المباريات.