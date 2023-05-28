اخبار الرياضه

رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء حرس الحدود ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

 

ويضم التشكيل كلا من: 

 

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب . 

 

خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش . 

 

خط الوسط ..  أحمد النادرى ، كريم مصطفى ،  إبراهيم عايش . 

 

الهجوم ..  حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك. 

 

ويأتى على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف،  أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، ومحمد جابر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا