شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء حرس الحدود ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.

ويأتى على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، ومحمد جابر.