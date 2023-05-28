شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء حرس الحدود ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
ويضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .
خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .
خط الوسط .. أحمد النادرى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش .
الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.
ويأتى على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، ومحمد جابر.
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