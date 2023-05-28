شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها غدا الاثنين باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، أحمد فهد .

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، عمار حمدي ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن اموتو و عموري.

ويغيب عن قائمة الفريق: فارس السيد ، وصبري رحيل ومحمود علاء وهشام صلاح ، وكازيتو ، ومورو ، وعبدالله نصيب ، وأحمد عيد.