شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس التفاوض مع موسيمانى لخلافة باتشيكو فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى بيراميدز الدخول فى مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق أهلى جدة السعودى، لتولى قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.
ولم يفتح مسئولو بيراميدز ملف التفاوض مع موسيمانى، ومازال الأمر محل دراسة، خاصة فى ظل تواجد البرتغالى جايمى باتشيكو على رأس القيادة الفنية للفريق فى الوقت الحالي، ولم يعلن الفريق السعودى رحيل المدرب بشكل رسمي.
وكان موقع "سعودى سبورت"، المتخصص فى تغطية أخبار الكرة السعودية، قد أكد أن إدارة أهلى جدة استقرت بشكل كبير على رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، والتوقيع مع مدرب عالمى فى الموسم الجديد، بعد الانتقادات التى تعرض لها الجنوب أفريقى الفترة الأخيرة.
وأضاف الموقع أن نادي أهلي جدة استقر على رحيل بيتسو موسيماني من تدريب الفريق بشكل رسمي، وأنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل، وطرح البعض داخل أهلى جدة أسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر لقيادة الأهلي في الموسم المقبل.
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