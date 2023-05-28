شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس التفاوض مع موسيمانى لخلافة باتشيكو فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى بيراميدز الدخول فى مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق أهلى جدة السعودى، لتولى قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.

ولم يفتح مسئولو بيراميدز ملف التفاوض مع موسيمانى، ومازال الأمر محل دراسة، خاصة فى ظل تواجد البرتغالى جايمى باتشيكو على رأس القيادة الفنية للفريق فى الوقت الحالي، ولم يعلن الفريق السعودى رحيل المدرب بشكل رسمي.

ويعد التفاوض مع موسيمانى محل دراسة في الوقت الحالي، خاصة فى ظل خبرات المدرب الكبيرة فى قارة أفريقيا، والنجاحات التي حققها مع الأهلى وأهلى جدة السعودى.