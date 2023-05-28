شكرا لقرائتكم خبر عن هشام التهامي يحتفظ بعضوية الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح هشام التهامي، رئيس الاتحاد المصري السابق للريشة الطائرة، فى الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة بين 2023 وحتى 2027، فى الانتخابات التى عقدت بماليزيا على هامش أعمال اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة.

وخاض "التهامي" انتخابات الاتحاد القاري على مقعد العضوية وحصل على 63 صوتا من أصل 72 من أعضاء الجمعية العمومية.

وبهذه النتيجة، احتفظ هشام التهامي بعضوية الاتحاد الأفريقي، حيث فاز بالمقعد فى الانتخابات التي كانت قد أقيمت فى يونيو عام 2021.

فيما احتفظ ميشيل باو من سيشل على مقعد الرئيس بالتزكية، كما حصل الزامبي كينجسلي مولينجا على مقعد نائب الرئيس بعد فوزه على الجزائري أمين زبير، أما مابيوا بوسينوجيلا من بتسوانا فحصل على مقعد أمين الصندوق.

وأكد "التهامي" أنه سيسعى جاهدًا لمساعدة الاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة لإستضافة كبرى الأحداث الخاصة باللعبة داخل القارة السمراء على الأراضي المصرية وفقًا لتأكيدات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة احتضان الأخوة الإفارقة على أرض النيل.