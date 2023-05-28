شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبي الأهلي بتأجيل التفكير فى نهائي أفريقيا بسبب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بتأجيل التفكير في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والتركيز على حسم مباراة سيراميكا والتي تجمعهما غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة تأجيل التفكير في نهائي أفريقيا، من أجل الانتهاء من مباراة سيراميكا وتحقيق الفوز فيها لمواصلة تحقيق الانتصارات والابتعاد بفارق النقاط عن أقرب منافسيه على حصد لقب الدوري للموسم الحالي، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري بعد الانتصار على إنبي وطلائع الجيش.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة تأجيل التركيز على نهائي إفريقيا مع بداية التحضير لذهاب نهائي إفريقيا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض فريق الأهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.