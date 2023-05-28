شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على سبورتنج بثنائية ودياً استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم، على أحد ملاعب سموحة التدريبية.

افتتح إسلام جمارك أهداف المباراة لصالح سبورتنج، قبل أن يتعادل الناشئ على سعد لسموحة، وأضاف أليا سيلا الهدف الثانى لسموحة من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

وأشرك أحمد سامى اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية، بالإضافة إلى بعض الناشئين من أجل تجهيزيهم لمواجهة طلائع الجيش والمباريات المتبقية، والذين ظهروا بشكل جيد.

وأكد أحمد سامى أن المباراة كانت مفيدة جدا وأن سبورتنح كان ندا قويا وظهر بشكل قوى، وأن اللاعبين استفادوا بشكل مميز من هذا الاحتكاك وخاصة الناشئين.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

ويستعد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل،في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.