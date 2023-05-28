بالأسماء.. فيتوريا يستدعي 7 محترفين لمعسكر يونيو

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء 7 لاعبين محترفين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو، والذى يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى باستاد القاهرة يوم 18 يونيو.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، اللاعبون هم:

- محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"

- أحمد حجازي "اتحاد جدة السعودي"

- محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركي"

- مصطفي محمد "نانت الفرنسي"

- عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"

- أحمد حمدي "مونتريال امباكت الأمريكي"

- سام مرسي "ايبسويتش الإنجليزي "

بينما غاب عن القائمة كل من، محمد الننى وأحمد حسن كوكا وطارق حامد للإصابة.