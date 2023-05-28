شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع الحدود 2-2 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول ببالتعادل الإيجابى 2/2 بين فريقي حرس الحدود وغزل المحلة، فى المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد المكس بالإسكندرية فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمود رمضان بن والي، وتعادل جبريل أوريك من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم مرة أخرى للحرس، ثم تعادل جبريل أوريك مرى أخرى للمحلة.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.

ويأتى على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، ومحمد جابر.