آرسنال الوصيفُ يُنهي موسمه بفوز عريض وبرينتفورد ينتصر على مانشستر سيتي البطل

أنهى آرسنال الوصيفُ موسمَه بانتصار عريض على ضيفِه وولفرهامبتون بخماسية دون مقابل. غرانيت تشاكا تمكن من افتتاح النتيجة لصالح الغانرز في الدقيقة الحادية عشرة.



وبعدها بثلاث دقائقَ فقط عاد اللاعبُ ذاتُه ليضاعف النتيجة، وفي الدقيقة السابعة والعشرين أضاف بوكايو ساكا ثالث أهداف اصحاب الأرض.



وواصل آرسنال مّدَّهُ الهجومي ليضيفَ غابريال جيسوس رابع الأهداف في الدقيقة الثامنة والخمسين، واختتم جايكوب كيويور خماسية الغانرز في الدقيقة الثامنة والسبعين.



أنهى مانشستر سيتي بطلُ الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم بخسارة غير مؤثرة على يد مضيفه برينتفورد بهدف دون رد.



ورغم إراحة جوزيب غوارديولا لمعظم الأساسيين نجح فريقه في مجاراة برينتفورد حتى الدقيقة الخامسة والثمانين التي عرفت اقتناصَ أصحاِب الأرض لهدف الفوز بواسطة إيثان بينوك انتصار رفع رصيدَ برينتفورد للنقطة التاسعة والخمسين في المركز التاسع، فيما أنهى السيتي الموسم برصيد تسع وثمانين نقطة.

(بي إن سبورت)