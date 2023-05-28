صلاح يصنع في تعادل ليفربول مع ساوثهامبتون في مباراة الـ8 أهداف (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل ليفربول، مع مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 4-4، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

تقدم ليفربول بثنائية سجلها جوتا وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 10 و15، ثم نجح ساوثهامبتون في تسجيل هدفين متتاليين بالدقيقتين 19 و28 عن طريق جيمس وارد براوس وكمال الدين سليمانا.

وسجل ساوثهامبتون الهدفين الثالث والرابع من توقيع كمال الدين سليمانا وأدم أرمسترونج في الدقيقتين 48 و64، ثم تعادل ليفربول عن طريق جاكبو وديوجو جوتا من صناعة محمد صلاح في الدقيقتين 72، 73 من عمر اللقاء.

وبذلك احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما هبط ساوثهامبتون بعدما احتل المركز الـ 20 والأخير برصيد 25 نقطة.