شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وهشام صلاح يتصدران غيابات الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود علاء وهشام صلاح، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أبرز غيابات سيد البلد أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز كل من: فارس السيد - صبري رحيل - محمود علاء - هشام صلاح - وكازيتو - ساليفو ومورو - وعبد الله نصيب - أحمد عيد.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل - صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد الصالح - خالد صبحي - السيد سالم - أحمد فهد.

خط الوسط: ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم - إبراهيم حسن - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز - فوزي الحناوي - خالد الغندور - محمد محمود - عمار حمدي – أحمد عادل "ميسي" - محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو - أوستن أموتو – عموري.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.